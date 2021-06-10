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В Одесі трьох пацієнтів-інвалідів психлікарні вивезли на кладовище і покинули

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Одеса, Четвер 10 червня 2021 09:44
В Одесі трьох пацієнтів-інвалідів психлікарні вивезли на кладовище і покинули Фото: пацієнти Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я (ombudsman.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Трьох пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я виявили на кладовищі. Усі вони мають інвалідність: в одного - травма голови, в іншого немає обох ніг, а третій - пересувається поповзом.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.

"Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни. Усіх трьох тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання", - написала омбудсмен.

Під час розмови з керівником центру Денісовій вдалося з’ясувати, що 4 червня близько 16.30 до закладу "швидкою" було доставлено трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.

"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію", - розповіла Денісова.

Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними. Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте, "як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 кілометрів" омбудсмену в медустанові не пояснили.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ – "завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу".

Фото: пацієнт Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я (ombudsman.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що у Маріуполі з психіатричної лікарні втік пацієнт, який проходив примусове лікування.

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