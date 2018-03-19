В Одессе международного оператора телефонной связи уличили в сотрудничестве с РФ

В Одессе правоохранители разоблачили международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр службы безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители установили, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс", - говорится в сообщении.

Через этот незаконный канал связи боевики "ЛНР" свободно общались между собой и российскими кураторами. Кроме этого, спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались "услугами" этого оператора.

Фото: пресс-центр СБУ

Во время обысков правоохранители обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

"Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие оказание услуг телефонной связи представителям террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ РФ", - отмечают в СБУ.

Гражданину России объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации; суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации усиливают деятельность на оккупированном Донбассе.