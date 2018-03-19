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В Одесі міжнародного оператора телефонного зв'язку викрили у співпраці з РФ

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 14:34
Фото: незаконний канал зв’язку (прес-цетр СБУ)
Фото: незаконний канал зв’язку (прес-цетр СБУ)

Громадянину РФ оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації

В Одесі правоохоронці викрили міжнародного оператора телефонного зв’язку на співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомляє прес-центр служби безпеки України (СБУ).

"Правоохоронці встановили, що власник компанії, який є громадянином РФ, дав вказівку працівникам маршрутизувати трафік з тимчасово окупованих територій Луганщини у мережі російських операторів мобільного зв’язку. Для цього був задіяний спеціальний програмно-апаратний телекомунікаційний комплекс", - йдеться у повідомленні.

Через цей незаконний канал зв’язку бойовики "ЛНР" вільно спілкувалися між собою та російськими кураторами. Крім цього, спецслужби РФ отримали контроль над персональними даними і телефонними розмовами українських громадян і організацій, які користувались "послугами" цього оператора. 

 

Фото: прес-цетр СБУ

Під час обшуків правоохоронці виявили спеціальне телекомунікаційне обладнання вартістю понад півмільйона гривень, яке використовувалося для незаконної маршрутизації трафіку.

"Правоохоронці вилучили листування і документи, що підтверджують надання послуг телефонного зв’язку представникам терористичної організації "ЛНР" та співпраці з ФСБ РФ", - зазначають у СБУ.

Громадянину Росії оголошено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації; суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що представники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації посилюють діяльність на окупованому Донбасі.

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Теги: ФСБ, Одеса, ДНР, пособник
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