В Одессе состоялась Mobile Beach Conference: ведущая конференция в сфере мобильного маркетинга и инновационных технологий

Четвертая ежегодная Mobile Beach Conference, самая быстрорастущая конференция в Европе по мобильному маркетингу, programmatic, VR и AR, состоялась 19-20 мая в одесском клубе “Ибица”. В 2018 году, в фокусе мероприятия был не только мобильный маркетинг и стратегии продвижения приложений, но и новейшие разработки технологий виртуальной и дополненной реальности. Конференция собрала более 800 участников из 40 стран мира. Большинство из них — лидеры мнений, основатели и топ-менеджмент технологических компаний, маркетологи, разработчики приложений, основатели стартапов, инвесторы, а также энтузиасты новых технологий.

Уникальный формат конференции позволил объединить информативные доклады от ведущих международных специалистов и приятную атмосферу для активного нетворкинга. Спикерами конференции стали эксперты из Facebook, Gett, HTC, Applift, Mobfox, Taboola, Hired, Viber, Google, iAB, Samsung, Huawei и множества других компаний. Представители ведущих корпораций поделились своим видением стратегии продвижения приложений и привлечения пользователей в секции Mobile insights, рассказали реальные факты и кейсы из личного опыта в секции Real case studies, а также отдельно обсудили о возможностях AR и VR для роста бизнеса.

Mobile Beach Conference продолжила традицию проведения соревнования для компаний на ранних стадиях развития — Startup Alley. Десять мобильных стартапов, предварительно отобранных жюри, представили свои проекты аудитории конференции и авторитетному жюри. Судьями битвы стали инвесторы с международным опытом: Ennis Hulli из компании 500 Startups, Ronald Menzel из Dreamscape Immersive, Andrii Sorohan из WNISEF, Igor Semenov из TA Ventures и другие. Победителем битвы стала компания Cubus VR, а приз зрительских симпатий получил стартап Fishball.

Традиционно, участники конференции отмечают приятную атмосферу конференции, которая располагает к расслабленному нетворкингу и позволяет заключать сделки с новыми партнерами. Более 90% участников Mobile Beach Conference отмечают эффективность конференции для поиска новых контактов. Конференция уже утвердилась как точка притяжения технологий, инноваций и лидеров индустрии.









