Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одесі відбулася Mobile Beach Conference: ведуча конференція у сфері мобільного маркетингу та інноваційних технологій

НовиниНовости компаний    29.05.2018 - 10:55

Четверта щорічна Mobile Beach Conference, найдинамічніша конференція в Європі по мобільному маркетингу, programmatic, VR і AR, відбулася 19-20 травня в одеському клубі "Ібіца". У 2018 році, у фокусі заходу був не тільки мобільний маркетинг і стратегії просування додатків, але і новітні розробки технологій віртуальної і доповненої реальності. Конференція зібрала понад 800 учасників з 40 країн світу. Більшість з них — лідери думок, засновники і топ-менеджмент технологічних компаній, маркетологи, розробники додатків, засновники стартапів, інвестори, а також ентузіасти нових технологій.

Унікальний формат конференції дозволив об'єднати інформативні доповіді від провідних міжнародних фахівців і приємну атмосферу для активного нетворкінгу. Спікерами конференції стали експерти з Facebook, Gett, HTC, Applift, Mobfox, Taboola, Hired, Viber, Google, iAB, Samsung, Huawei і безлічі інших компаній. Представники провідних корпорацій поділилися своїм баченням стратегії просування додатків і залучення користувачів в секції Mobile insights, розповіли реальні факти і кейси з особистого досвіду в секції Real case studies, а також окремо обговорили можливості AR і VR для зростання бізнесу.

 

Mobile Beach Conference продовжила традицію проведення змагання для компаній на ранніх стадіях розвитку — Startup Alley. Десять мобільних стартапів, попередньо відібраних журі, представили свої проекти аудиторії конференції і авторитетному журі. Суддями битви стали інвестори з міжнародним досвідом: Ennis Hulli з компанії 500 Startups, Ronald Menzel з Dreamscape Immersive, Andrii Sorohan з WNISEF, Igor Semenov з TA Ventures та інші. Переможцем битви стала компанія Cubus VR, а приз глядацьких симпатій отримав стартап Fishball.

 

Традиційно, учасники конференції відзначають приємну атмосферу конференції, яка має до розслабленого нетворкінгу і дозволяє укладати угоди з новими партнерами. Більше 90% учасників Mobile Beach Conference відзначають ефективність конференції для пошуку нових контактів. Конференція вже утвердилася як точка тяжіння технологій, інновацій і лідерів індустрії.




 

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top