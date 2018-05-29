В Одесі відбулася Mobile Beach Conference: ведуча конференція у сфері мобільного маркетингу та інноваційних технологій

Четверта щорічна Mobile Beach Conference, найдинамічніша конференція в Європі по мобільному маркетингу, programmatic, VR і AR, відбулася 19-20 травня в одеському клубі "Ібіца". У 2018 році, у фокусі заходу був не тільки мобільний маркетинг і стратегії просування додатків, але і новітні розробки технологій віртуальної і доповненої реальності. Конференція зібрала понад 800 учасників з 40 країн світу. Більшість з них — лідери думок, засновники і топ-менеджмент технологічних компаній, маркетологи, розробники додатків, засновники стартапів, інвестори, а також ентузіасти нових технологій.

Унікальний формат конференції дозволив об'єднати інформативні доповіді від провідних міжнародних фахівців і приємну атмосферу для активного нетворкінгу. Спікерами конференції стали експерти з Facebook, Gett, HTC, Applift, Mobfox, Taboola, Hired, Viber, Google, iAB, Samsung, Huawei і безлічі інших компаній. Представники провідних корпорацій поділилися своїм баченням стратегії просування додатків і залучення користувачів в секції Mobile insights, розповіли реальні факти і кейси з особистого досвіду в секції Real case studies, а також окремо обговорили можливості AR і VR для зростання бізнесу.

Mobile Beach Conference продовжила традицію проведення змагання для компаній на ранніх стадіях розвитку — Startup Alley. Десять мобільних стартапів, попередньо відібраних журі, представили свої проекти аудиторії конференції і авторитетному журі. Суддями битви стали інвестори з міжнародним досвідом: Ennis Hulli з компанії 500 Startups, Ronald Menzel з Dreamscape Immersive, Andrii Sorohan з WNISEF, Igor Semenov з TA Ventures та інші. Переможцем битви стала компанія Cubus VR, а приз глядацьких симпатій отримав стартап Fishball.

Традиційно, учасники конференції відзначають приємну атмосферу конференції, яка має до розслабленого нетворкінгу і дозволяє укладати угоди з новими партнерами. Більше 90% учасників Mobile Beach Conference відзначають ефективність конференції для пошуку нових контактів. Конференція вже утвердилася як точка тяжіння технологій, інновацій і лідерів індустрії.







