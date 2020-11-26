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В Одессе сообщили о заминировании пяти школ

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе сообщили о заминировании пяти учебных заведений. Информация поступила на электронный адрес полиции сегодня.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация о минировании поступила в отношении школ в Приморском, Малиновском и Киевском районах города.

Туда направлены взрывотехники, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

В октябре полиция задержала правонарушителя, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины. Мужчина также требовал один миллиард долларов.

Напомним, ранее сообщалось о "минировании" здания Киевской городской государственной администрации. Из помещений эвакуировали 1350 человек. После прибытия полицейских и сотрудников профильных служб здание проверили на наличие взрывоопасных предметов.

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