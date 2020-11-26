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В Одесі повідомили про замінування п'яти шкіл

Автор: Анастасия Рокитна

В Одесі повідомили про замінування п'яти навчальних закладів. Інформація надійшла на електронну адресу поліції сьогодні.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інформація про мінування надійшла щодо шкіл у Приморському, Малиновському та Київському районах міста.

Туди скеровані вибухотехніки, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

У жовтні поліція затримала правопорушника, який повідомив про замінування усіх електростанцій України. Чоловік також вимагав один мільярд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про "замінування" будівлі Київської міської державної адміністрації. З приміщень евакуювали 1350 осіб. Після прибуття поліцейських і співробітників профільних служб будівлю перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.

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