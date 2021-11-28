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В Одесі не зміг приземлитися літак: названа причина

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Одеса, Неділя 28 листопада 2021 14:32
В Одесі не зміг приземлитися літак: названа причина Фото: в Одесі не зміг приземлитися літак (facebook.com/airportkiev)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі не зміг приземлитися літак, який летів з Києва. Причиною тому став густий туман.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думська".

Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів з Києва о 5:44, на 20 хвилин пізніше розкладу, і прибув до Одеси о 6:56, проте через туман не пішов на посадку і зробив кілька кіл над містом, а потім попрямував назад до столиці.

О 8:25 літак приземлився в "Борисполі".

Одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 8:36 ранку - зі Стамбула прибув Airbus 321 "Турецьких авіаліній".

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру зробили попередження про туман в Україні.

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