В Одесі не зміг приземлитися літак: названа причина
Фото: в Одесі не зміг приземлитися літак (facebook.com/airportkiev)
В Одесі не зміг приземлитися літак, який летів з Києва. Причиною тому став густий туман.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думська".
Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів з Києва о 5:44, на 20 хвилин пізніше розкладу, і прибув до Одеси о 6:56, проте через туман не пішов на посадку і зробив кілька кіл над містом, а потім попрямував назад до столиці.
О 8:25 літак приземлився в "Борисполі".
Одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 8:36 ранку - зі Стамбула прибув Airbus 321 "Турецьких авіаліній".