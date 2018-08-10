В Одессе СБУ задержала на взятке замначальника райотдела Нацполиции

Сотрудницу полиции задержали на получении 3 тысяч долларов взятки

Заместителя начальника одного из районных отделов Главного управления Нацполиции в Одесской области задержали на взятке. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Операция по разоблачению взяточницы проводилась совместно с региональным подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона.

Фото: задержание сотрудницы полиции

В частности, по данным следствия, замглавы райотдела - руководитель следственного отдела систематически требовала взятки от фигурантов дел за ускорение следствия, завершение досудебного расследования в их интересах и направление материалов в суд.

"Оперативники спецслужбы задержали подполковника полиции в центре города во время получения неправомерной̈ выгоды в размере трех тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замначальника обещала пострадавшему за данную сумму посодействовать в деле по мошенничеству, а именно - завершить следствие и направить материалы в суд.

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированный обыск в рабочем кабинете чиновницы и обнаружили средства общей суммой почти четыре тысячи американских долларов и пятнадцать изделий из золота", - отметили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов противоправной деятельности.

Напомним, как писало РБК-Украина, сотрудники СБУ разоблачили на взятке чиновника отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Управления превентивной деятельности Нацполиции в Запорожской области.

В Одесской области СБУ задержала на взятке руководителя райотдела полиции области. По информации правоохранителей, в течение года полковник полиции вымогал деньги у частного предпринимателя за непривлечение к уголовной ответственности и беспрепятственное проведение сделок с металлоломом.