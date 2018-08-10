В Одесі СБУ затримала на хабарі замначальника райвідділу Нацполіції

Співробітницю поліції затримали на отримання 3 тисяч доларів хабаря

Заступницю начальника одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Одеській області затримали на хабарі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Операція з викриття хабарниці проводилася спільно з регіональним підрозділом внутрішньої̈ безпеки Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.

Фото: затримання співробітниці поліції

Зокрема, за даними слідства, замочільника райвідділу - керівник слідчого відділу систематично вимагала хабарі від фігурантів справ за прискорення слідства, завершення досудового розслідування в їхніх інтересах та направлення матеріалів до суду.

"Оперативники спецслужби затримали підполковника поліції̈ у центрі міста під час одержання неправомірної̈ вигоди у розмірі три тисячі доларів США", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що замначальника обіцяла потерпілому за дану суму посприяти у справі по шахрайству, а саме - завершити слідство та скерувати матеріали до суду.

"У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук у робочому кабінеті чиновниці та виявили кошти загальною сумою майже чотири тисячі американських доларів США та п`ятнадцять виробів із золота", - зазначили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів протиправної̈ діяльності.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, співробітники СБУ викрили на хабарі чиновника відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Нацполіції у Запорізькій області.

В Одеській області СБУ затримала на хабарі керівника райвідділу поліції області. За інформацією правоохоронців, протягом року полковник поліції вимагав гроші у приватного підприємця за непритягнення до кримінальної відповідальності і безперешкодне проведення оборудок з металобрухтом.