В Одесі СБУ затримала розповсюджувача антиукраїнських матеріалів

Використовуючи соцмережі затримана поширювала антиукраїнські матеріали

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, повідомляється, що правоохоронцями було встановлено, що жінка регулярно розміщувала на персональних сторінках матеріали із закликами до зміни державного кордону та конституційного ладу України. Інформацію агітатор брала з російських пропагандистських Інтернет видань і сайтів бойовиків.

Провівши обшук за місцем проживання затриманої співробітники спецслужби вилучили кілька мобільних гаджетів і комп'ютерну техніку з доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження. Затриманої оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Польський уряд став затримувати людей, що займаються провокацією міжнаціональних конфліктів.

На території Польщі затримали громадянку Російської Федерації Катерину Ц. і ще чотирьох правопорушників за розпалювання польсько-українського конфлікту.