В Одесі пролунав вибух: що відомо
Фото: в Одесі стався вибух 29 червня (Getty Images)
В Одесі пролунав вибух у середу, 29 червня. Одразу після вибуха почали лунати сирени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
"В Одесі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.
Вибух в Одесі підтвердив і місцевий активіст Сергій Стерненко. За його словами, по Одесі окупанти вдарили ракетою.
Як повідомлялося, Російська Федерація "анонсувала" хімічну атаку по Одеській області, і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових.
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