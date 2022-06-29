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В Одесі пролунав вибух: що відомо

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Одеса, Середа 29 червня 2022 13:42
В Одесі пролунав вибух: що відомо Фото: в Одесі стався вибух 29 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі пролунав вибух у середу, 29 червня. Одразу після вибуха почали лунати сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться в повідомленні.

Вибух в Одесі підтвердив і місцевий активіст Сергій Стерненко. За його словами, по Одесі окупанти вдарили ракетою.

Як повідомлялося, Російська Федерація "анонсувала" хімічну атаку по Одеській області, і, ймовірно, планує звинуватити в цьому українських військових.

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