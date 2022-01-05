В Одессе пятеро студентов отравились газом
В Одессе сегодня, 5 января, произошло отравление газом студентов Одесского национального медицинского университета. Пятеро студентов, проживавших в одном доме, попали в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Спасателям стало известно об инциденте после 11:00 от дежурного врача одной из больниц.
"Трое студентов (один из них 1995 г. р. остальные два - 1997 г. р.) находятся в состоянии средней тяжести, еще двое (1996 г. р. и 1997 г. р.) - в легком состоянии", - рассказали в ГСЧС.
Вероятной причиной отравления, как говорят спасатели, стала неисправность системы вентиляции газовой колонки. Все пострадавшие студенты жили по улице Пастера, 14.
Напомним, ранее в Одесской области семья погибла из-за отравления продуктами горения.