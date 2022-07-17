В Одессе за пророссийские сообщения суд заставил мужчину прочитать Грушевского
В Одессе суд вынес приговор мужчине, который в своих соцсетях призвал к свержению конституционного строя, а также посягал на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Мужчина в соцсети "Одноклассники" публиковал статьи, в которых призывал выходить на митинги для свержения действующей власти, а также описывал ряд Южных и Восточных областей Украины как часть Российской Федерации.
Также мужчина публиковал соответствующие изображения, на которых эти регионы были в составе России.
За такие действия суд назначил мужчине наказание в виде двухлетнего испытательного срока. Во время него осужденный должен регулярно являться в соответствующие органы и прочитать книгу "История Украины-Руси" Михаила Грушевского.
Напомним, бывшего сотрудника крымского управления СБУ будут судить за государственную измену.
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