В Одессе за пророссийские сообщения суд заставил мужчину прочитать Грушевского

В Одессе суд вынес приговор мужчине, который в своих соцсетях призвал к свержению конституционного строя, а также посягал на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений .

Мужчина в соцсети "Одноклассники" публиковал статьи, в которых призывал выходить на митинги для свержения действующей власти, а также описывал ряд Южных и Восточных областей Украины как часть Российской Федерации.

Также мужчина публиковал соответствующие изображения, на которых эти регионы были в составе России.

За такие действия суд назначил мужчине наказание в виде двухлетнего испытательного срока. Во время него осужденный должен регулярно являться в соответствующие органы и прочитать книгу "История Украины-Руси" Михаила Грушевского.