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В Одесі за проросійські дописи суд змусив чоловіка прочитати Грушевського

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Україна, Неділя 17 липня 2022 16:26
В Одесі за проросійські дописи суд змусив чоловіка прочитати Грушевського Фото: за проросійські дописи суд змусив одесита прочитати Грушевського (freepik.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Одесі суд виніс вирок чоловіку, який у своїх соцмережах закликав до повалення конституційного ладу, а також посягав на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Згідно з ним, чоловік в соцмережі "Однокласники" він публікував дописи, в яких закликав виходити на мітинги для повалення чинної влади, а також описував низку Південних та Східних областей України як частину Російської Федерації.

Також чоловік публікував відповідні зображення, на яких ці регіони були в складі Росії.

За такі дії суд призначив чоловіку покарання у вигляді дворічного іспитового строку. Під час нього засуджений має регулярно з'являтися у відповідні органи та прочитати книгу "Історія України-Русі" Михайла Грушевського.

Нагадаємо, колишнього співробітника кримського управління СБУ судитимуть за державну зраду.

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