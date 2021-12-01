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В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 1 декабря, в Одессе на территории предприятия произошла утечка опасного химического вещества. Спасателям удалось ликвидировать аварию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook.

Инцидент произошел около 10:20 по улице Боровского. Там проводили работы с хлорсодержащей емкостью объемом 800 литров. Во время этого на территории фирмы, название которой устанавливается, произошла разгерметизация бочки и утечка опасного вещества.

На место по вызову прибыли спасатели и оперативно приступили к ликвидации аварии. Они осаждали пары хлора распыленными струями воды. Также химики-спасатели накладывали бантаж на разгерметизированную емкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.

Фото: ликвидация утечки химического вещества в Одессе (facebook.com/DSNSODE)

"Работниками предприятия герметичность емкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена", - говорится в сообщении.

Отмечают, что дезактивация места разлива производится путем разбавления водой. На расстоянии 50 метров от ячейки разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.

Напомним, возле Немирова Винницкой области произошла химическая авария на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим". Там спасатели пытаются ликвидировать последствия утечки аммиака из цистерны.

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Одесса