В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

В среду, 1 декабря, в Одессе на территории предприятия произошла утечка опасного химического вещества. Спасателям удалось ликвидировать аварию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Одесской области в Facebook .

Инцидент произошел около 10:20 по улице Боровского. Там проводили работы с хлорсодержащей емкостью объемом 800 литров. Во время этого на территории фирмы, название которой устанавливается, произошла разгерметизация бочки и утечка опасного вещества.

На место по вызову прибыли спасатели и оперативно приступили к ликвидации аварии. Они осаждали пары хлора распыленными струями воды. Также химики-спасатели накладывали бантаж на разгерметизированную емкость, замеряли концентрацию опасных веществ в воздухе.

Фото: ликвидация утечки химического вещества в Одессе (facebook.com/DSNSODE)

"Работниками предприятия герметичность емкости восстановлена. Утечка опасного вещества прекращена", - говорится в сообщении.

Отмечают, что дезактивация места разлива производится путем разбавления водой. На расстоянии 50 метров от ячейки разлива превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается.