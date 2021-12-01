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В Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини

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Одеса, Середа 01 грудня 2021 13:33
В Одесі стався витік небезпечної хімічної речовини Фото: в Одесі відбувся витік небезпечної хімречовини (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 1 грудня, в Одесі на території підприємства відбувся витік небезпечної хімічної речовини. Рятувальникам удалося ліквідувати аварію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

Інцидент стався приблизно о 10:20 на вулиці Боровського. Там проводили роботи з хлоровмісною ємністю об'ємом 800 літрів. Під час цього на території фірми, назва якої встановлюється, відбулася розгерметизація бочки та витік небезпечної речовини.

На місце за викликом прибули рятувальники та оперативно розпочали ліквідацію аварії. Вони осаджували пари хлору розпорошеними струменями води. Також хіміки-рятувальники накладали бантаж на розгерметизовану ємність, заміряли концентрацію небезпечних речовин у повітрі.

Фото: ліквідація витоку хімічної речовини в Одесі (facebook.com/DSNSODE)

"Працівниками підприємства герметичність ємності відновлено. Витік небезпечної речовини припинено", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що дезактивація місця розливу здійснюється шляхом розведення водою. На відстані 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій не спостерігається.

Нагадаємо, біля Немирова на Вінниччині сталася хімічна аварія на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім". Там рятувальники намагаються ліквідувати наслідки витоку аміаку із цистерни.

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