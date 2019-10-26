В Одессе произошла драка иностранцев с местными жителями, есть погибшие

В Одессе в результате драки иностранцев с местными жителями погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что правоохранители задержали иностранцев.

"В Одессе полиция задержала группу иностранцев, которые устроили драку с поножовщиной в центре города. От полученных травм два человека погибли, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Злоумышленникам сообщено о подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Драка произошла ночью на Греческой площади. Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары.

"Размахивая ножом, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку", - сообщили в полиции.

В ходе столкновения были травмированы три человека. От полученных ранений двое из них умерли: 28-летний местный житель - на месте происшествия, а 21-летний иностранец - в больнице. Еще один пострадавший 30-летний одессит сейчас находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники Приморского отдела полиции по горячим следам установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115 Уголовного кодекса), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115 УКУ) и хулиганство (ч.4 ст.296 УКУ). Трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее массовая драка с применением холодного оружия произошла в Соломенском районе Киева, неподалеку от дома по улице Новополевая, 89/16. В результате инцидента был госпитализирован молодой парень - он получил ножевое ранение.