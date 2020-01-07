В Одессе прогремел взрыв, пострадали трое людей

В одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения.

"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Напомним, в пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Ранее в Одессе узнали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой. Доктор биологических наук Борис Александров стал последним из опознанных погибших. Отметим, что в Одессе произошел пожар в колледже экономики. В результате происшествия погибли 16 человек.