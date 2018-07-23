В Одессе полиция выясняет обстоятельства появления антисемитских надписей

В Приморском районе города Одессы появились надписи антисемитского содержания

Утром 22 июля в Приморском районе Одессы появились надписи антисемитского содержания. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

На данный момент полицией устанавливаются обстоятельства появления надписей, а также лица, которые могли их сделать.

По данному факту уже решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 УКУ - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Напомним, в Одессе во время драки между футбольными фанатами пострадали двое полицейских. Конфликт был локализован, участников столкновения доставили в отделение полиции, а на месте работают правоохранители.