В Одесі поліція з'ясовує обставини появи антисемітських написів

Новини Суспільство 23.07.2018 - 01:16
Фото: антисемітські написи в Одесі (od.npu.gov.ua)
Фото: антисемітські написи в Одесі (od.npu.gov.ua)

В Приморському районі міста Одеса з'явилися написи антисемітського змісту

Вранці 22 липня в Приморському районі Одеси з'явилися написи антисемітського змісту. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області. 

Наразі поліцією встановлюються обставини появи написів, а також особи, які могли їх зробити. 

За данним фактом вже вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 ККУ - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. 

Нагадаємо, в Одесі під час бійки між футбольними фанатами постраждали двоє поліцейських. Конфлікт було локалізовано, учасників сутички доставили до відділу поліції, а на місці працюють правоохоронці.

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Теги:  Одеса,  полиция,  антисемітизм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС