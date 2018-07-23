В Одесі поліція з'ясовує обставини появи антисемітських написів

В Приморському районі міста Одеса з'явилися написи антисемітського змісту

Вранці 22 липня в Приморському районі Одеси з'явилися написи антисемітського змісту. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Наразі поліцією встановлюються обставини появи написів, а також особи, які могли їх зробити.

За данним фактом вже вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 ККУ - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Нагадаємо, в Одесі під час бійки між футбольними фанатами постраждали двоє поліцейських. Конфлікт було локалізовано, учасників сутички доставили до відділу поліції, а на місці працюють правоохоронці.