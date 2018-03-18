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В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування консульства РФ

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 10:28
Фото: в Одесі замінували консульство РФ (facebook.com/gunp.odessa)
Фото: в Одесі замінували консульство РФ (facebook.com/gunp.odessa)

На місці працюють наряди поліції, спеціалісти вибухотехнічного управління та кінологи

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування вулиці Гагарінське плато, де розташоване генерального консульства Російської федерації (РФ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Одеської області.

"Сьогодні о 8:10 годині на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато замінована", - повідомили у поліції.

Зазначається, що на місці працюють наряди поліції, спеціалісти вибухотехнічного управління та кінологи. Правоохоронці вживаються заходів щодо локалізації території.

 

В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Сьогодні о 8:10 годині на спецлінію "102" надійшло...

Опубліковано Поліція Одеської області 17 березень 2018 р.

Додамо, що сьогодні, 18 березня 2018 року, у Росії відбуваються вибори президента.

Нагадаємо, у день виборів президента Росії під посольством РФ у Києві перекрито Повітрофлотський проспект. Силовики збудували металеві загородження, під якими свій пікет розгорнули представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" та інших організацій. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Російська Федерація
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