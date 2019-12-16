В Одессе подожгли автомобиль депутата облсовета

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Автомобиль принадлежит депутату облсовета Александру Ахмерову

В Одессе в понедельник вечером, 16 декабря, подожгли автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издение "Думская".

Как сообщается, припаркованный внедорожник депутата подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью.

По информации издания, машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии "Доверяй делам", и.о. первого заместителя мундепартамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

Напомним, на народного депутата от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах напали двое неизвестных. Он связывает данное происшествие со своей политической деятельностью.

Кроме того, в городе Нововолынск Волынской области на депутата местного городского совета совершил нападение мужчина с металлическим прутом. Пострадавший находится на обследовании в больнице. Нападавшему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.