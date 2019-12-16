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В Одесі підпалили автомобіль депутата облради

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 19:32
В Одесі підпалили автомобіль депутата облради
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Автомобіль належить депутату облради Олександру Ахмерова

В Одесі в понеділок ввечері, 16 грудня, невідомі підпалили автомобіль депутата Одеської обласної ради Олександра Ахмерова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Як повідомляється, припаркований позашляховик депутата підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.

За інформацією видання, машина належить депутатові Одеської облради від партії "Довіряй справах", в. о. першого заступника мундепартамента комунальної власності та члену виконкому Одеської міськради Олександра Ахмерова.

Нагадаємо, на народного депутата від фракції "Слуга народу" Михайла Ананченко в Сумах напали двоє невідомих. Він пов'язує цю подію зі своєю політичною діяльністю.

Крім того, в місті Нововолинськ Волинської області на місцевого депутата міської ради скоїв напад чоловік з металевим прутом. Потерпілий перебуває на обстеженні в лікарні. Нападникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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