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В Одессе у пирса прохожие нашли взрывоопасные предметы

Фото: в Одессе у пирса прохожие нашли взрывоопасные предметы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 16 сентября, в Одессе у моря обнаружили взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Одесской области в субботу, 17 сентября.

"Вчера днем в Киевском районе у пирса в воде были обнаружены взрывоопасные предметы. Патрульные полицейские огородили место находки и оказывали помощь в работе специалистов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одесской области силами обороны Украины была обнаружена и обезврежена очередная морская дрейфующая мина.

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Одесса