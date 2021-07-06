В Одесі на парковку впав двоповерховий будинок
Фото: в Одесі обвалилася будівля (facebook.com/DSNSODE)
В Одесі на вулиці Старопортофранківській на парковку впав двоповерховий нежитловий будинок. Частково пошкоджено два легкові автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС в Одеській області.
Сталося руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, в якій раніше розташовувалася котельня відділення дезінфектології.
Площа руйнування - 100 кв.м. Уламки впали на паркувальну зону (під навісами) для автомобілів.
Власники двох пошкоджених автомобілів встановлюються.
"Зараз існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівельних елементів", - повідомили в ДСНС.
Фото: в Одесі обвалилася будівля (facebook.com/DSNSODE)