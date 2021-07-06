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В Одесі на парковку впав двоповерховий будинок

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Одеса, Вівторок 06 липня 2021 14:50
В Одесі на парковку впав двоповерховий будинок Фото: в Одесі обвалилася будівля (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі на вулиці Старопортофранківській на парковку впав двоповерховий нежитловий будинок. Частково пошкоджено два легкові автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС в Одеській області.

Сталося руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, в якій раніше розташовувалася котельня відділення дезінфектології.

Площа руйнування - 100 кв.м. Уламки впали на паркувальну зону (під навісами) для автомобілів.

Власники двох пошкоджених автомобілів встановлюються.

"Зараз існує загроза подальшого руйнування деяких окремих будівельних елементів", - повідомили в ДСНС.

Фото: в Одесі обвалилася будівля (facebook.com/DSNSODE)
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