В Одессе открывают пункты обогрева для бездомных. За зиму умерли почти 30 людей

12 января в Одессе начали ставить пункты обогрева для бездомных. Это связано стем, что из-за морозов около 30 человек не пережили зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Odessa.online .

Пункты обогрева в городе начали открывать из-за наступивших морозов. Распоряжение об организации таких мест подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В палатках каждый желающий сможет получить горячую еду, чай и медицинскую помощь. Закончить работы по установке мы планируем к вечеру, тогда и будем уже готовы принимать людей", - рассказал основатель организации «Новая жизнь» Федор Герасимов.

Фото: в Одессе организовали пункты обогрева (odessa.online)

Глава департамента труда и социальной политики Елена Китайская сообщила, что такие пункты устанавливаются во всех районах города.

"Пункт обогрева на Куликовом поле пользуется самой большой популярностью, так как рядом находится ж/д вокзал и "Привоза". Аналогичные пункты устанавливаются на Глушко, 32, Марсельской, 20 и в сквере Георгия Гамова. Также у нас есть центры реинтеграции для мужчин и женщин, в которых мы принимаем желающих переждать холода", - рассказала Китайская.

В то же время по данным УСИ, от холода в Одессе скончались 28 бездомных. Основными причинами смертей стали проблемы с сердцем.