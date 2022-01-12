В Одесі відкривають пункти обігріву для безпритульних. За зиму померло майже 30 людей

12 січня в Одесі почали ставити пункти обігріву для безпритульних. Це пов'язано з тим, що через морози близько 30 людей не пережили зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Odessa.online .

Пункти обігріву в місті почали відкривати через морози. Розпорядження щодо організації таких місць підписав мер Одеси Геннадій Труханов.

"У наметах кожен охочий зможе отримати гарячу їжу, чай та медичну допомогу. Закінчити роботи зі встановлення ми плануємо до вечора, тоді й будемо вже готові приймати людей", - розповів засновник організації "Нове життя" Федір Герасимов.

Фото: в Одесі організували пункти обігріву (odessa.online)

Глава департаменту праці та соціальної політики Олена Китайська повідомила, що такі пункти встановлюються у всіх районах міста.

"Пункт обігріву на Куликовому полі користується найбільшою популярністю, тому що поруч знаходиться залізничний вокзал та "Привоз". Аналогічні пункти встановлюються на Глушко, 32, Марсельській, 20 та у сквері Георгія Гамова. Також у нас є центри реінтеграції для чоловіків та жінок, у яких ми приймаємо бажаючих перечекати холоди”, - розповіла Китайська.

Водночас, за даними УСІ, від холоду в Одесі померло 28 безхатченків. Основними причинами смертей стали проблеми з серцем.