В Одессе отказались от торжественных линеек к "первому звонку"

Департамент образования и науки Одесского городского совета отказался от празднования "первого звонка" в школах. Как заявила директор департамента Елена Буйневич, традиционных торжественных линеек в школах Одессы в этом году не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой местное издание "Думская".
На такой шаг, по словам Буйневич, городская власть решила пойти учитывая рекомендацию Министерства здравоохранения ограничить массовые мероприятия с участием детей через пандемию коронавируса.
Напомним, накануне Минздрав выпустил рекомендации для школ по празднованию "первого звонка".
Кроме того, в Минздраве назвали требования к работе школ во время карантина. Все школы с 1 сентября будут работать в очном формате.