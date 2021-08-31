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В Одессе отказались от торжественных линеек к "первому звонку"

Автор: Дмитрий Левицкий

Департамент образования и науки Одесского городского совета отказался от празднования "первого звонка" в школах. Как заявила директор департамента Елена Буйневич, традиционных торжественных линеек в школах Одессы в этом году не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой местное издание "Думская".

На такой шаг, по словам Буйневич, городская власть решила пойти учитывая рекомендацию Министерства здравоохранения ограничить массовые мероприятия с участием детей через пандемию коронавируса.

Напомним, накануне Минздрав выпустил рекомендации для школ по празднованию "первого звонка".

Кроме того, в Минздраве назвали требования к работе школ во время карантина. Все школы с 1 сентября будут работать в очном формате.

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