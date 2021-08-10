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В Одессе оборвался лифт с пассажирами

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе на улице Владимира Высоцкого оборвался лифт с пассажирами. Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Внутри кабины находились мужчина и женщина. Их эвакуировали. Пассажиры не травмированы.

"Предварительно установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение, и она застряла между четвертым и третьим этажом", - говорится в сообщении полиции.

Открыто дело по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

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