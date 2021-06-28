ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі розпочалися наймасштабніші українсько-американські навчання "Сі Бриз"

Новость на русском →
Україна, Понеділок 28 червня 2021 20:33
В Одесі розпочалися наймасштабніші українсько-американські навчання "Сі Бриз" Фото: американський есмінець в Чорному морі (www.c6f.navy.mil)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 28 червня, в Одесі відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американського навчання "Сі Бриз-2021". Темою цьогорічного навчання є проведення міжнародної морської операції з безпеки у кризовому регіоні відповідно до стандартів НАТО задля підтримання миру та безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

Яка зазначається в повідомленні, цього року навчання серії "Сі Бриз" є наймасштабнішими, про що свідчить рекордна кількість держав-учасниць Воно триватиме з 28 червня по 10 липня у місті Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та інших районах.

У "Сі- Бризі" беруть участь біля 30 кораблів, катерів та суден, понад 30 літаків і вертольотів, до 5000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

"Цього року участь у "Сі Бризі" беруть представники майже всіх континентів світу, це знак того що Україну підтримує весь цивілізований світ. Навчання, яке має велику історію починаючи з 1997 року, має потужний меседж − це підтримка стабільності та миру в нашому регіоні", - сказав командувач Військово-морських сил контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Одеса учения
NEWS
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун