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В Одессе мужчины с оружием ворвались на земельный аукцион. Их забрала полиция

Автор: РБК-Украина

В Одессе группа молодых людей с газовыми баллончиками и ножом ворвалась на земельный аукцион. На данный момент все они доставлены в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в бизнес-центре на улице Черноморского казачества. В полицию поступило сообщение о том, что группа молодых людей заблокировала конференц-зал, где должен был проводиться аукцион по продаже участка в Белгород-Днестровском районе.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас все участники инцидента дают объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Личности всех семнадцати участников происшествия установлены, у трех из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия и нож.

Также устанавливается личность человека, который во время конфликтной ситуации сообщил о заминировании бизнес-центра.

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