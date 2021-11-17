ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Одессе мужчина устроил стрельбу и захватил заложников: стрелка задержали

Новина українською →
Одесса, Среда 17 ноября 2021 15:20
В Одессе мужчина устроил стрельбу и захватил заложников: стрелка задержали Фото: в Одессе мужчина открыл стрельбу и удерживал заложников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе на улице Каманина мужчина открыл огонь из пистолета в квартире и силой удерживал двух женщин. По предварительным данным, он находился под воздействием наркотиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Одесской области.

Инцидент произошел 17 ноября около 06:00. Патрульные получили вызов о стрельбе на улице Каманина. Обратившаяся в полицию женщина заявила, что ее с подругой в квартире закрыл знакомый и отказывается выпустить.

Она также сообщила о вспыхнувшем между ними и мужчиной конфликте. В какой-то момент он достал пистолет и начал стрелять. После этого женщины закрылись в ванной.

Прибывшим на место происшествия полицейским после неоднократных требований дверь открыл 32-летний мужчина. По словам правоохранителей, у него наблюдались явные признаки наркотического опьянения.

Мужчину задержали. В квартире обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет, гильзы, паспорт гражданина Украины с признаками подделки и сверток с белым порошкообразным веществом.

Фото: в Одессе мужчина открыл стрельбу и удерживал заложников (t.me/od_patrolpolice)

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Одесса
NEWS
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
Проездной почти за 3000 гривен: новые тарифы на транспорт в Киеве с 1 января
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"