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В Одесі чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників: стрілка затримали

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Одеса, Середа 17 листопада 2021 15:20
В Одесі чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників: стрілка затримали Фото: в Одесі чоловік відкрив стрілянину і утримував заручників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі на вулиці Каманіна чоловік відкрив вогонь з пістолета у квартирі і силою утримував двох жінок. За попередніми даними, він перебував під впливом наркотиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Одеської області.

Інцидент стався 17 листопада близько 06:00. Патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Каманіна. Звернулася в поліцію жінка заявила, що її з подругою в квартирі закрив знайомий і відмовляється випустити.

Вона також повідомила про конфлікт, що спалахнув між ними і чоловіком. У якийсь момент він дістав пістолет і почав стріляти. Після цього жінки закрилися у ванній.

Прибулим на місце події поліцейським після неодноразових вимог двері відкрив 32-річний чоловік. За словами правоохоронців, у нього спостерігалися явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Чоловіка затримали. У квартирі виявлено предмет, схожий на травматичний пістолет, гільзи, паспорт громадянина України з ознаками підробки та згорток з білою порошкоподібною речовиною.

Фото: в Одесі чоловік відкрив стрілянину і утримував заручників (t.me/od_patrolpolice)

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