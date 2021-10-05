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В Одессе мужчина напал с ножом на полицейского. Его задерживал спецназ

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе мужчина напал с ножом на полицейского, порезав ему руку. Скрывшись с места преступления он забаррикадировавшись в квартире - задерживал его спецназ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что 22-летний местный житель забрался на забор одного из подразделений полиции на проспекте Шевченко и стал кидать камни по автомобилям правоохранителей. Свои действия мужчина сопровождал криками и угрозами.

Полицейские попытались остановить мужчину. Однако он достал нож и ранив в руку одного из них скрылся. Он забаррикадировался в квартире, которую арендовал неподалеку.

Задержать местного жителя удалось бойцам батальона полиции специального назначения. Они с согласия хозяйки квартиры вошли внутрь. Увидев правоохранителей мужчина бросился на одного из спецназовцев и ударил его ножом в грудь. Благодаря защитному снаряжению он не пострадал.

Остановить подозреваемого удалось после применения травматического оружия. Мужчина получил ранение в грудь. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч.1 ст.296 (хулиганство) этого же кодекса и задержании подозреваемого.

Фото: в Одессе мужчина напал с ножом на полицейского (od.npu.gov.ua)

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Министерство внутренних дел УкраиныОдесса