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В Одессе массово "заминировали" детсады, суд и прокуратуру

Автор: РБК-Украина

В Одессе утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры. Данная информация проверяется.

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Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Сообщается, что информация о минировании 26 детских садов Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суда Одессы и здания Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30.

"На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре сообщалось о якобы минировании здания Черновицкой областной государственной администрации, на время проверки всех людей эвакуировали из ОГА. В итоге информация не подтвердилась.

До этого в Киеве "минировали" центральные станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Станции были закрытыми более пяти часов, пока правоохранители проверяли сообщения. А длительное закрытие центральных станций привело к массовому скоплению людей на пересадочной станции - "Дворец Спорта".

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