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В Одессе ливнем затопило улицы, повалило деревья: комунальщики работали всю ночь и утро

Фото: в Одессе прошел ливень 11 сентября (omr.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь с 10 на 11 августа в Одессе прошел сильный ливень. В 3 часа ночи коммунальщики выгнали на улицы города спецтехнику, чтобы ликвидировать последствия непогоды и работали до утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.

"Коммунальные службы Одессы работали всю ночь и утро, ликвидируя последствия непогоды. На магистральных улицах Одессы обеспечен проезд автотранспорта. Насосные станции работают в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина предупреждало о дождях на этих выходных практически по всей территории Украины.

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Одесса