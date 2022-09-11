В Одессе ливнем затопило улицы, повалило деревья: комунальщики работали всю ночь и утро

В ночь с 10 на 11 августа в Одессе прошел сильный ливень. В 3 часа ночи коммунальщики выгнали на улицы города спецтехнику, чтобы ликвидировать последствия непогоды и работали до утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.

"Коммунальные службы Одессы работали всю ночь и утро, ликвидируя последствия непогоды. На магистральных улицах Одессы обеспечен проезд автотранспорта. Насосные станции работают в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.