В Одессе ливнем затопило улицы, повалило деревья: комунальщики работали всю ночь и утро
Фото: в Одессе прошел ливень 11 сентября (omr.gov.ua)
В ночь с 10 на 11 августа в Одессе прошел сильный ливень. В 3 часа ночи коммунальщики выгнали на улицы города спецтехнику, чтобы ликвидировать последствия непогоды и работали до утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.
"Коммунальные службы Одессы работали всю ночь и утро, ликвидируя последствия непогоды. На магистральных улицах Одессы обеспечен проезд автотранспорта. Насосные станции работают в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина предупреждало о дождях на этих выходных практически по всей территории Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.