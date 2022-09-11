ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе ливнем затопило улицы, повалило деревья: комунальщики работали всю ночь и утро

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 11 сентября 2022 12:30
В Одессе ливнем затопило улицы, повалило деревья: комунальщики работали всю ночь и утро Фото: в Одессе прошел ливень 11 сентября (omr.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь с 10 на 11 августа в Одессе прошел сильный ливень. В 3 часа ночи коммунальщики выгнали на улицы города спецтехнику, чтобы ликвидировать последствия непогоды и работали до утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы.

"Коммунальные службы Одессы работали всю ночь и утро, ликвидируя последствия непогоды. На магистральных улицах Одессы обеспечен проезд автотранспорта. Насосные станции работают в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина предупреждало о дождях на этих выходных практически по всей территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
ВСУ в 25 км от границы и что происходит в Изюме: карта войны на утро
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире