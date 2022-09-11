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В Одесі зливою затопило вулиці, повалило дерева: комунальники працювали всю ніч та ранок

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Одеса, Неділя 11 вересня 2022 12:30
В Одесі зливою затопило вулиці, повалило дерева: комунальники працювали всю ніч та ранок Фото: в Одесі пройшла злива 11 вересня (omr.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч з 10 на 11 серпня в Одесі пройшла сильна злива. О 3 годині ночі комунальники вигнали на вулиці міста спецтехніку, щоб ліквідувати наслідки негоди та працювали до ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Одеси.

"Комунальні служби Одеси працювали всю ніч та ранок, ліквідовуючи наслідки негоди. На магістральних вулицях Одеси забезпечено проїзд автотранспорту. Насосні станції працюють в автоматичному режимі", - йдеться в повідомленні

Раніше РБК-Україна попереджало про дощі на цих вихідних практично по всій території України.

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