В Одесі зливою затопило вулиці, повалило дерева: комунальники працювали всю ніч та ранок
Фото: в Одесі пройшла злива 11 вересня (omr.gov.ua)
У ніч з 10 на 11 серпня в Одесі пройшла сильна злива. О 3 годині ночі комунальники вигнали на вулиці міста спецтехніку, щоб ліквідувати наслідки негоди та працювали до ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мерію Одеси.
"Комунальні служби Одеси працювали всю ніч та ранок, ліквідовуючи наслідки негоди. На магістральних вулицях Одеси забезпечено проїзд автотранспорту. Насосні станції працюють в автоматичному режимі", - йдеться в повідомленні
Раніше РБК-Україна попереджало про дощі на цих вихідних практично по всій території України.
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