В Одессе ливень снес десяток машин

В результате ливня в Одессе на Карантинном спуске поток воды снес десяток машин и разворотил ливневый коллектор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сильный ливень обернулся настоящим стихийным бедствием. В частности, на Карантинном спуске в центре Одессы мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.

Фото (dumskaya.net)

Напомним, РБК-Украина писало, что погода в Украине в субботу, 3 августа, ухудшится в большинстве регионов, ожидаются дожди и грозы. По прогнозу синоптиков, сегодня в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются сильные грозы.

Значительные дожди, град и шквалы ветра до 20 м/с возможны в регионе Карпат, а также в Одесской и Николаевской областях. Ожидается первый уровень опасности - желтый. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Ранее синоптик Наталка Диденко предупредила, что в субботу, 3 августа, Украину накроют дожди и похолодание из-за циклона, который придет в страну из Румынии. Однако, по данным синоптика, уже с 6 августа в страну начнет возвращаться теплая погода.

РБК-Украина писало, что 3 августа в Украине ожидается преимущественно дождливая погода. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза.