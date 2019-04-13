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В Одесі в Літньому театрі сталися зіткнення

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 15:10
В Одесі в Літньому театрі сталися зіткнення
Фото: акція протесту в Одесі (facebook.com/Віталій Устименко)

Учасники акції протесту виступають проти забудови Літнього театру в Одесі

В Одесі в Міському саду близько 30 людей прийшли провести акцію протесту проти забудови Літнього театру. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись видання "Думская".

Повідомляється, що в Літній театр прийшли кілька десятків учасників акції протесту, які виступають за повернення цієї площадки в комунальну власність, а також заявляють про незаконність прибирання території. Одночасно на місці присутні мітингуючі, які підтримують проект благоустрою.

 
Фото: мітинг у Одесі (dumskaya.net)

В ході мітингу один з противників робіт зажадав прибрати будку охорони. Між сторонами відбулися зіткнення.

Зазначимо, орендар стверджує, що "ведеться благоустрій та ремонт Літнього театру" , однак, на думку учасників акції протесту, тут проводяться капітальні будівельні роботи, в ході яких демонтують старі споруди.

Нагадаємо, в серпні минулого року біля будівництва на Осокорках у Києві затримали десятки озброєних людей. На місці забудови зібралися чоловіки спортивної зовнішності, а правоохоронці визначили, що у них є спецзасоби. За остаточними даними, всього в управління поліції доставили близько 80 чоловіків у віці від 18 до 40 років з різних регіонів України.

Конфлікти на території екопарку на Осокорках, які супроводжуються зіткненнями і затриманнями, відбуваються час від часу. Активісти виступають проти будівництва житлового комплексу "Патриотика на озерах".

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