В Одессе ищут взрывчатку в 10 школах, поступила информация от анонима

В Одессе уже второй день подряд сообщают массовое минирование школ. Сегодня правоохранители ищут взрывчатку в 10 школах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Информация об этом поступила на электронный адрес полиции сегодня утром.

"На объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы Приморского, Хмельницкого и Портофранковского отдела и отделений полиции и спасатели", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера сообщали о минировании 5 школ Одессы. Информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось о "минировании" здания Киевской городской государственной администрации. Из помещений эвакуировали 1350 человек. После прибытия полицейских и сотрудников профильных служб здание проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Отметим, Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.