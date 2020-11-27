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В Одесі шукають вибухівку в 10 школах, надійшла інформація від аноніма

Автор: Анастасия Рокитна

В Одесі вже другий день поспіль повідомляють про масове мінування шкіл. Сьогодні правоохоронці шукають вибухівку в 10 школах.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Інформація про це надійшла на електронну адресу поліції сьогодні зранку.

"На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділеннь поліції і рятувальники", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, вчора повідомляли про мінування 5 шкіл Одеси. Інформація не підтвердилась.

Раніше повідомлялось про "замінування" будівлі Київської міської державної адміністрації. З приміщень евакуювали 1350 осіб. Після прибуття поліцейських і співробітників профільних служб будівлю перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

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