В Одессе горело СИЗО, где находится Стерненко
В Одессе сегодня произошел пожар в следственном изоляторе, где находится приговоренный к 7 годам тюрьмы активист Сергей Стерненко. Пожар произошел около 19:50, а уже в 20:40 его ликвидировали.
Об этом сообщил Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний на странице в Facebook.
Пожар произошел в подсобном помещении для хозяйственного инвентаря, прилегающему к пищеблоку СИЗО. Возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем.
"В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 квадратных метров. Травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме", - добавили в департаменте.
Кроме того, местное агентство "Думская" опубликовало видео, на котором зафиксировано тушения пожара в СИЗО. На видео можно увидеть пожарные машины возле Одесского СИЗО.
Напомним, сегодня в Киеве протестовали из-за приговора активисту Стерненко. Протестующие под Офисом президента требовали отпустить активиста из СИЗО.
Как писали РБК-Украина, позже участники протеста пришли под Офис генпрокурора, где требовали отставки Ирины Венедиктовой. Протестующие забросали файерами здание генпрокуратуры.