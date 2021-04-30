В Одессе горел санаторий: одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии

30 апреля ночью в Одессе загорелся 15-веровой корпус клинического санатория им. Пирогова на ул. Лиманная, 170. Один маломобильный человек, который находился на лечении, пострадал, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

"30 апреля в 00:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова по адресу: г. Одесса, ул. Лиманная, 170. По прибытию на место вызова пожарно-спасательных подразделений установлено загорание матраса в комнате на втором этаже на площади 2 квадратных метра", - говорится в сообщении.

Работниками ГСЧС эвакуировали 9 человек со второго этажа санатория.

Пожар ликвидирован персоналом санатория до прибытия подразделений ГСЧС с помощью 4-х огнетушителей ОП-5.

"Во время пожара получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы гражданин на лечении 1973 г. р., инвалид с ограниченными возможностями движения, которого в тяжелом состоянии бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в 10 городскую клиническую больницу", - сообщили в ГСЧС.

Причина пожара - перегрузка электрического удлинителя.