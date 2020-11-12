В Одессе не будут вводить карантин выходного дня

Одесская местная власть пока не будет вводить карантин выходного дня. В городе действуют ограничения "оранжевого" уровня.

Об это сообщает издание 048.

Отметим, Кабмин принял решение об усилении карантина на выходных с 14 ноября.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Одессы сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких дополнительных решений", - заявил на брифинге представитель местной власти.

"Оранжевая" зона не предусматривает карантина выходного дня. Более того, в стране отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный.

Напомним, накануне Кабинет министров принял решение о введении в Украине карантина выходного дня.

После этого, во Львове, Ровно и Черкассах отказались его вводить.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что министр здравоохранения України Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня.