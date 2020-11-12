В Одесі не будуть вводити карантин вихідного дня

Одеська місцева влада поки не буде вводити карантин вихідного дня. У місті діють обмеження "помаранчевого" рівня.

Про це повідомляє видання 048.

Зазначимо, Кабмін прийняв рішення про посилення карантину на вихідних з 14 листопада.

"Станом на сьогоднішній день на території Одеси зберігається "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки. На даний момент обласна і міська комісії ТЕБ та НС не приймали ніяких додаткових рішень", - заявив на брифінгу представник місцевої влади.

"Помаранчева" зона не передбачає карантину вихідного дня. Більш того, в країні скасували адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів прийняв рішення про введення в Україні карантину вихідного дня.

Після цього, у Львові, Рівному і Черкасах відмовилися його вводити.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" про карантин вихідного дня.