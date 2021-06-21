В Одессе на британском эсминце подписали договор: какие возможности он дает Украине

Официальное название подписанного документа — Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

С британской стороны договор подписал министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин, с украинской - заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

"Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях", - говорится в сообении.

Свидетелями церемонии подписания Меморандума стали Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Первый Морской Лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

Эсминец HMS DEFENDER стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель.

"Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей - свидетельство тесных связей между Британией и Украиной, партнерства и дружбы", - говорится в сообщении.