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В Одессе на британском эсминце подписали договор: какие возможности он дает Украине

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Украина, Понедельник 21 июня 2021 19:34
В Одессе на британском эсминце подписали договор: какие возможности он дает Украине Фото: британский эсминец Defender уже в Одессе (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Ракетный эсминец Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER уже в Одессе. На его борту подписали договор о поддержке развития Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Официальное название подписанного документа — Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

С британской стороны договор подписал министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин, с украинской - заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

"Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях", - говорится в сообении.

Свидетелями церемонии подписания Меморандума стали Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, Первый Морской Лорд Великобритании адмирал Тони Радакин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных на борту корабля.

Эсминец HMS DEFENDER стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель.

"Совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей - свидетельство тесных связей между Британией и Украиной, партнерства и дружбы", - говорится в сообщении.

Напомним, США предоставляет Украине военную помощь. Об этом сообщили в Белом доме.

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